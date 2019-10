Sådan forestiller det hollandske designhus: Tinker Imagineers sig, at udstillingen på det kommende besøgscenter kan tage sig ud.

Hollandsk designhus skal formidle verdensarven

Stevns - 08. oktober 2019

Fonden Stevns Klint Besøgscenter har sat navn på, hvem der skal designe den permanente udstilling i det kommende besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud.

Vinderen i formidlingskonkurrencen er det hollandske designhus: Tinker Imagineers, der vandt foran to andre budgivere: Art+Com Studios fra Berlin og Event Communications fra London.

Ifølge formanden for Fonden Stevns Klint Besøgscenter: Per Røner har Tinker Imagineers præsenteret »en kreativ løsning på at fortælle historien om verdensarven, så den rammer de mange forskellige målgrupper, vi gerne vil have til at komme til besøgscentret«.

- Vi har helt fra starten lagt en høj overligger og ønsker at udvikle et besøgscenter i verdensklasse. I starten af sommerferien fik vi lagt den arkitektoniske ramme med valget af Praksis Arkitekter, og vores ambitioner er ikke faldet med valget af Tinker Imagineers til at stå for den indvendige formidling, siger Per Røner og understreger samtidig, at alle formidlingskonkurrencens tre forslag havde et meget højt niveau.

Vinderen af konkurrencen er herhjemme mest kendt for udstillingen på oplevelsescentret: Tirpitz ved Blåvand, hvor man bl.a. kan vandre rundt den underjordisk bunker, som var kommandocentral for den tyske kystbevogtning langs Vesterhavet under Anden Verdenskrig. Senest er designhuset i gang med at udvikle et nyt udstillingsdesign til Statens Naturhistoriske Museum i København.

- Vores valg faldt på Tinker Imagineers, fordi de har vist en meget funktionel løsning med en fleksibel udstillingsplan, hvor brugeren er i centrum. Tinker Imagineers har tidligere leveret løsninger i topklasse og har en lang erfaring med at udvikle formidling, som spiller på alle sanser. Og så tæller det også, at de leverede den mest overbevisende løsning på, hvordan vi formidler fiskeleret i selve udstillingen, så gæsterne kan forbinde den historie, de får inde i udstillingen med det, de oplever, når de går langs klinten, siger Per Røner.

Opdelt i to zoner

Tinker Imagineers har opdelt besøgscentrets udstillingsrum i en zone til forundring og en zone til udforskning. De to zoner giver de besøgende mulighed for at tilpasse besøget efter egne behov og interesser. Midtpunktet i udstillingen er en stor kalkblok, som er doneret af Omya A/S og viser fiskeleret. På den måde kan alle besøgende - på helt tæt hold - opleve fiskeleret og forstå dets betydning for selve livets udvikling.

Stan Boshouwers - grundlægger og leder af Tinker Imagineers - glæder sig til den nye opgave:

- Vores designteam ser frem til at udfolde den spændende historie ved hjælp af de to helt centrale elementer: udforskning og forundring. Disse to elementer bliver helt centrale i vores formidling af verdensarven. Vi sætter kalkblokken med fiskeleret i centrum, da det netop er fiskeleret, som rummer beviserne, mysteriet og svaret på den massedød, der skete for 66 millioner år siden. Vores mål er, at gæsterne fuldt ud forstår og beundrer historien om Stevns Klint, når de har set udstillingen, siger han.