Se billedserie Holger Rasmussen er tidligere skibsbygger. Han har lavet en tro kopi af den firemastede Dronning Thyra. Fotos: Klaus Slavensky

Send til din ven. X Artiklen: Holger bygger en firemastet skonnert lige midt i Rødvig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holger bygger en firemastet skonnert lige midt i Rødvig

Stevns - 28. december 2020 kl. 19:47 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Rødvig: Man kan ikke se det udefra, men på den stille Rødvig Strandvej, er et af Danmarks smukkeste dronningeskibe ved at blive genskabt i al sin skønhed.

Fem år har det taget at få skrog, dæk, lastrum, kahytter og ikke mindst de imponerende fire master bygget som en nøjagtig kopi af det legendariske "Dronning Thyra II" fra 1920.

De originale tegninger

Det er den tidligere skibsbygger Holger Rasmussen, som har arbejdet over 27 år på skibsværftet i Rødvig, der med stor kærlighed til de gamle havkæmper af træ, for fem år siden påbegyndte det gigantiske arbejde med at genskabe skonnerten i målestok 1:25.

Knapt to meter lang, 38 cm bred og med 1,5 meter høje master står skibet knejsende i arbejdsskuret nær Rødvig Havn, og længes sikkert efter at mærke skumsprøjtet på kølen.

- Jeg har altid været fascineret af store træskibe, fortæller Holger Rasmussen, som læste om skibet i en bog.

- Dets historie var spændende, og jeg fik fat i de originale tegninger. De var blevet væk fra lokalarkivet i Faxe, men en i Faxe Ladeplads kendte Freddy Juul Schmidt, som havde lavet en mindre udgave til Hylleholt kirke, der havde fundet tegningerne hos en skibstømmerenke, forklarer Holger Rasmussen,

Thyra II's historie

Den fire-mastede skonnert »Dronning Thyra II« stammer fra Jens Koefoeds værft i Faxe Ladeplads, som påtog sig opgaven, efter at Thyra I var blevet sænket af en tysk ubåd i 1918.

I Thyra II's første tid sejlede det imponerende og smukke skib i bl.a. Kattegat og Atlanterhavet, den sidste tid som motorskib, og det er den version som Holger Rasmussen genbygger.

Det virkelige skib, som var 44 meter langt, blev i 1933 solgt til Finland og fik navnet Helena, og i mange år sejlede det hovedsagelig trælaster til Østersøhavne, blandt andet til København. I 1968 blev det solgt til den finske forfatter Jörn Donner, som indrettede skibet til restaurant og diskotek, men skibet sank ved kajen. I dag skulle resterne ligge forankret ved en finsk lystbådehavn.

Det ligger i blodet

Holger Rasmussen har håndbygget skonnerten op som et rigtigt skib, styk for styk, limet og pudset.

- Det er sjovt at lave de små kofinagler, som blev brugt til at fire tovene til sejlene, siger han, og viser spanterne, som udgør skibets skelet. Og det er et håndværk, som han har udøvet i mange år på rigtige skibe.

- Ja, for pokker. Masser af fiskekutter, lyder det prompte, men også før den tid har han lavet træskibe, viser det sig.

- Mig og min far og farfar, som var fiskere, vi snittede små skibe, da jeg var dreng, fortæller han og viser navnebrættet "Johanne Lange", som hænger på væggen og stammer fra hans fars gamle fiskekutter, opkaldt efter hans tante.

Der er også en anden kvinde i familien, som giver en hånd med i skibsbyggerarbejdet, det er Holger Rasmussens kone.

- Hun er syerske, og hun skal lave sejlene. Det skal være rigtige gaffelsejl, for Thyra havde ikke råsejl, lyder det.

Bygger hver dag

Den tidligere skibsbygger arbejder på Thyra II hver dag, både formiddag og eftermiddag, og på spørgsmålet om hvornår det er helt færdigt, lyder svaret:

- Uff! Jeg er jo på den anden side af 82, så jeg håber jeg når det, smiler han.

Det gør han nok, de små koøjer af messing er sat på, roret fungere flot og døre til lastrum, kahytter og kabys kan åbne og lukke.

Men det frivillige arbejde i Køge Maritime Modelbyggerlaug skal også passes hver tirsdag, hvor der bygges danske orlogsskibe fra den danske søhistorie i 16. og 17. århundrede.

Det er et mestervæk

Det er blevet til snart 70 år i skibsbyggerfagets tjeneste, idet Holger Rasmussen begyndte i lære som bådebygger i 1953, kom til Rødvig i 1961, og besluttede, at når han blev pensionist, så ville han bygge skibsmodeller.

Han stryger hen over modelskibets agterstavn og køl. Materialerne er eg, fyr og valnødtræ. Noget har allerede fået hvid grundfarve, og snart skal kølen dækkes med sort. Man kan snildt ses det ægte Thyra II for sig med de tre store lastrum, 145 fod lang og som kunne fragte 700 ton.

Det vejer modellen slet ikke, Holger Rasmussen løfter den let og elegant som en dundyne, og viser at det trods skibets megen fylde, så kunne det med lethed hænge et prominent sted som et historisk vidnesbyrd om dansk skibsbyggeri, og ikke mindst om Holger Rasmussen, der med lige så stor akkuratesse, der også præger værksted og værktøj, har genskabt ikke mindre end et mesterværk.