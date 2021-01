SFO'erne har været lukkede siden 21. december, men i Stevns Kommune er der ingen økonomisk kompensation at hente for forældrene. Holbæk Kommune har derimod besluttet at refundere januarbetalingen. Arkivfoto: Henrik Fisker

Holbæk kan godt finde pengene til forældrene

Stevns - 25. januar 2021 kl. 14:50 Af Henrik Fisker

Mens Stevns Kommune siger nej til at betale forældre til børn i SFO'erne deres penge tilbage, mens skolefritidsordningen er lukket under coronakrisen, går politikerne i Holbæk Kommune en anden vej.

Således vil alle forældre, der har tilmeldt deres børn til en SFO-plads i januar, få deres indbetaling tilbage. Det sker for at sikre, at forældrene ikke melder deres børn ud af SFO'en for at spare betalingen. I praksis vil forældrene blive modregnet i betalingen for april 2021.

- Det drejer sig om, at de børn, der var tilmeldt i januar måned, får forældrebetalingen tilbage, og det er egentlig for at holde hånden under tilbuddet, siger Susanne Utoft (S), der er formand for udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune, til TV2 Øst.

Hun oplyser, at beslutningen vil koste Holbæk Kommune 1,6 million kroner, hvoraf udvalget foreløbig har fundet de 0,6 million kroner og dermed skal anvise finansiering af en million kroner for at dække udgiften.

Også daginstitutionerne

Det er ikke kun SFO-børn, der vil blive kompenseret i Holbæk Kommune. Også forældre, der vælger at holde deres børn hjemme fra daginstitutionerne - vuggestue og børnehave - kan slippe for at betale. Her vil refusionen af forældrebetalingen blive delt op i moduler på to uger ad gangen. På den måde kan de resterende børn opdeles i mindre grupper i dagtilbuddene, oplyser Susanne Utoft til TV2 Øst.

Ifølge tv-stationen benytter omkring 60 procent af børnene sig fortsat af muligheden for at komme i daginstitution, og tallet er stigende.

Susanne Utoft forventer ikke, at kompensationen til forældre, der hjemtager deres børn fra daginstitutionerne, vil koste kommunen penge - i modsætning til SFO-børnene.

- Der bliver en mindre udgift ud af det, for det betyder, at vi ikke behøver at sætte flere pædagoger ind, end der er brug for, siger hun.