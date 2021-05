Høringssvaret om statsvejen godkendt med 18 stemmer for og 1 imod

Borgmester Anette Mortensen (V) modtog protestunderskrifter fra tre forskellige sider forud for Kommunalbestyrelsens møde. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 28. maj 2021 kl. 14:47 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Udenfor på Rådhuspladsen tog borgmester Anette Mortensen (V) imod hele tre delegationer af borgere, der var kørt til Store Heddinge for at overrække underskrifter mod at anlægge en statsvej med den nordligere linjeføring, der på det seneste er kommet i spil.

Flest underskrifter var der fra borgerne i Herfølge, Tessebølle og Vedskølle - omkring 1100 i alt - som også blev afleveret forleden til Køge-borgmester Marie Stærke (S). Hertil kom 260 underskrifter indsamlet i Valløby og et ukendt antal fra Himlingøje-området.

Borgmesteren modtog med tak underskrifterne, inden hun gik på rådhuset til det første fysiske kommunalbestyrelsesmøde i år. Her var alle 19 kommunalpolitikere foruden direktionen og pressens lokale repræsentanter mødt op.

Ny VVM-redegørelse

Første punkt på den åbne dagsorden var netop godkendelse af høringssvaret til Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af en statsvej mellem Stevns og Sydmotorvejen. Her lykkedes det til overraskelse for mange Stevns og Køge kommuner at blive enige om et fælles høringssvar om en linjeføring, der går »nord om Hårlev og syd om Herfølge«. Præcist hvor vejen skal forløbe, er ikke klarlagt i de to kommuners høringssvar, men vil bero på Vejdirektotatets undersøgelser.

I praksis beder de to kommuner staten om at bevilge penge til en ny VVM-undersøgelse, der kan undersøge muligheden for at gennemføre de såkaldte forslag 5 og 6 beskrevet i Vejdirektoratets forundersøgelse fra 2018. De går begge lige syd for Herfølge, men munder ud henholdsvis på Stevnsvej tæt ved Strøbyskolen og på Bjælkerupvej nord for Klippinge. I høringssvaret bruger de to kommuner formuleringen, at de »foreslår at udvide Vejdirektoratets kommissorium med henblik på en nordligere vejføring med en tilslutning til motorvejen syd for Herfølge«.

Denne løsning tiltrådte Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge sig forleden med en præcisering af, at vejen skal placeres sydligere end Holmebækvej, der løber parallelt med et boligområde og en større folkeskole i Herfølge. I Kommunalbestyrelsen på Stevns kunne 18 af de 19 politikere også sige ja til høringssvaret, som dermed nu er klar til at blive afsendt til Vejdirektoratet.

Hensyn til klimaet

Den eneste i salen, der ikke kunne stemme for, var Sejer Folke (EL). Dermed skilte han sig ud fra de øvrige politikere - herunder sin tidligere partifælle: Jan Jespersen, der i sidste måned gik fra at være gruppeformand til at blive løsgænger. Han stemte for høringssvaret, men tog ikke selv ordet i debatten.

Det gjorde Sejer Folke derimod som den første i debatten:

- Det, som undrer mig mest ved hele denne debat om Stevnsvejen, er, at det ikke er gået op for de fleste politikere, at det vil kræve en radikal omlægning af vores liv og vores samfund, hvis vi skal yde vores bidrag til undgå at kloden bliver opvarmet langt mere end de 1,5 grad, som blev aftalt i Paris. Men det positive er, at det er gået op for rigtigt mange mennesker, både i Stevns og Køge, at vi skal gå en anden vej, sagde han.

Sejer Folke mente, at en statsvej blot ville generere endnu trafik på motorvejen.

- Høringssvaret lægger op til at pløje en ny vej gennem områder, der nu er fredede, for at komme ud til Sydmotorvejen i håb om at spare to-fem minutter. Men hvad kommer til at ske, hvis vejen bliver en realitet? Allerede nu starter køen i myldretiden lidt syd for Lellinge-afkørslen. Hvis vi får lavet en statsvej fra Stevns, og »Gedestien« fra Næstved til Rønnede bliver udbygget til motorvej, så vil trafikken øges så meget, at køen allerede vil starte ved Tureby. Så kan bilister sidde i kø på sydmotorvejen i stedet for at sidde i Strandskoven. Hvad er så svaret på det? Ja, det har en formand og en næstformand for Teknik og Ejendomsudvalget i Køge: Erik Swiatek og Torben Haack allerede givet. Nemlig at udbygge motorvejen fra Rønnede til Køge til seks spor. Og så kan I selv regne ud, hvad der skal ske med motorvejen fra Køge til København. Vækst - vækst - vækst - det er, hvad høringssvaret lægger op til, sagde han.

Uden vækst ingen velfærd

Netop den udtalelse faldt Mikkel Lundemann Rasmussen (K) for brystet:

- Det skriger til himlen, når Enhedslisten siger, at vi kun taler om vækst - vækst - vækst. Uden vækst har vi ingen kernevelfærd. Der er ingen tvivl om, at vi skal have en vej, og at den skal gå så nordligt som muligt, sagde han.

Den konservative politiker benyttede lejligheden til at punktere en myte:

- Der florerer en historie om, at vi har været med til at plante vejen syd om Hårlev. Det har intet på sig. Det er en Faxe-vej, og vi ønsker vejen så tæt på Køge som muligt. Sammen med Køge har vi et ønske om, at ministeren tager problemet alvorligt, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

Flemming Petersen (V) benyttede lejligheden til rose kollegerne i Køge Byråd:

- Tak til Køge for at tage vores bekymringer alvorligt. Der er sket mere den sidste måned, end der er sket de sidste 10 år. Nu kan vi se ind i en mere nordlig løsning, sagde han.

Giv en hånd til Strøby

Også Henning Urban Dam (S) roste de nye toner fra Køge:

- Det er en glædelig udvikling i Køge Kommune, at der nu er forståelse for vores synspunkter. Det skal vi kvittere for ved helt naturligt at indarbejde de bemærkninger, som Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge er kommet med. Dette her er godt for erhvervslivet, arbejdstagerne og for turismen, og det bidrager til, at Stevns kan overleve som selvstændig kommune, sagde han.

Henning Urban Dam havde et særligt synspunkt omkring Strøby:

- Strøby er den eneste større by på Stevns uden en trafikal løsning. Hvis det ender med en afkørsel mellem Strøby og Strøby Egede, skal vi se på, hvordan vi kan lette trafikpresset gennem Strøby, lovede han.

Båndene er løsnet

Mogens Haugaard (Nyt Stevns) havde denne analyse af, hvorfor der er kommet et gennembrud i forhold til Køge:

- Vi har fået en VVM-redegørelse, og der er sat penge af i infrastrukturplanen. Jeg tror, at det har løsnet nogle bånd i forhold til Køge og flyttet vejen længere nordpå. Vi er med på dette her i respekt for de tusindvis af pendlere, der hver dag sidder i kø på landevejene, sagde han.

Vi må være realistiske

Line Krogh Lay (R) erkendte, at hun har været ved at opgive tanken om en statsvej til Stevns.

- Da jeg så VVM-redegørelsens konklusioner (om flagermusene i Vallø Storskov, red.), var min første reaktion: Nå, så får vi ikke nogen vej. Men så tænkte jeg, at vores udgangspunkt jo egentlig havde været et andet. Og der er brug for en vej. Jeg ville ønske, at vi kunne undgå at bygge flere veje. Men hvis vi skal være realistiske, kan vi ikke løse problemerne alene med kollektiv transport. Med den udvikling, som vi ser i Køge og ikke mindst Herfølge, er det klart, at der skal ske noget, sagde hun.

Slet arealreservationerne

Flemming Petersen havde atter ordet - denne gang for at markere, at nu må al snak om de to sydlige linjeføringer høre op.

- VVM-redegørelsen har ikke nødvendigvis været spild af penge. Vi har lært meget af forløbet. Men når vi nu ikke skal bruge arealreservationerne mere, skal vi se at få aflyst de streger på landkortet. Det skylder vi de berørte borgere i området, sagde han.

Det sidste erklærede borgmester Anette Mortensen sig helt enig i.

- De streger påvirker rigtigt mange mennesker, sagde hun.

Debatten fortsatte i spørgetiden efter kommunalbestyrelsesmødet, hvor tre borgere alle havde stillet skriftlige spørgsmål til politikerne om statsvejen.