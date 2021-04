Høringssvar siger nej tak til den sydlige statsvej til Stevns

Vejdirektoratets to alternative forslag til linjeføring for en eventuel statsvej mellem Stevns og Sydmotorvejen får en hård medfart i de 27 høringssvar, der til dato er indkommet fra borgerne. Langt hovedparten af dem stiller sig kritiske over for mindst den ene af de to linjeføringer, der er i spil, og en del af dem afviser begge muligheder. Høringsfasen fortsætter frem til fredag 4. juni, og billedet kan derfor nå at ændre sig.