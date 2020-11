Hør historien om pigerne på Sprogø

Overlæge Christian Keller oprettede i 1923 internatet for »åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder«. Internatet eksisterede indtil 1961. Keller var også initiativtageren til Lov om Adgang til Sterilisation i 1929, der var Europas første racehygiejniske lov. Allerede i 1911 havde Keller fået oprettet et tilsvarende internat for mænd på Livø.