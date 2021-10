Hør Corona-Lone om pandemier - streamet

Professor Lone Simonsen - fortæller om pandemiernes historie via live-stream på Strøby Egede Bibliotek.

Stevns - 24. oktober 2021 kl. 11:38

Mens vi stadig er ved at overvinde Covid-19-pandemien, er forskere verden over i fuld sving med at komme på forkant med de næste store pandemier. Det sker blandt andet ved at se og blive klogere på de voldsomme epidemier og pandemier, der har præget vores historie gennem århundreder.

På tirsdag 26. oktober er der en unik mulighed for at komme helt tæt på historien og forskningen, når Strøby Egede Bibliotek livestreamer et foredrag med professor i folkesund- hed Lone Simonsen direkte fra Aarhus Universitet.

Lone Simonsen - der under coronaepidemien fik tilnavnet: Corona-Lone efter sin mange optrædender i medierne - kommer altså ikke selv til Strøby Egede, men kan ses på storskærm fra et foredrag i Aarhus.

Lone Simonsen er en anerkendt forsker fra RUC med en fortid som epidemiolog i USA's Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og National Institutes of Health (NIH). Hun modtog i foråret Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris for sin letforståelige og jordnære måde at kommunikere forskning og viden på.

- Det er altså både en stor faglighed og personlighed, der øser ud af sin viden, men også et menneske, som virkelig formår at gøre det forståeligt for alle os, der gerne vil være lidt klogere på pandemier, siger biblioteksleder May-Britt Diechmann.

Foredraget på Strøby Egede Bibliotek finder sted 26. oktober fra kl. 18.45 til 21.00. Arrangementet er gratis, men kræver billet, der kan bestilles på stevnsbib.dk/arrangementer.