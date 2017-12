Smukt ser det ud i den blege vintersol. Men gadekæret i Højerup er fyldt med slam og trænger til en oprensning. Foto: Erik Nielsen

Højerup slår ring om sit gadekær

Stevns - 10. december 2017

Af Henrik Fisker

Gadekæret i Højerup er ét landets største og - vil mange sikkert mene - også ét af de smukkeste. Sikkert er det i hvert fald, at med sin beliggenhed midt i byen på vejen ud til Klinten og den gamle kirke er det et centralt og uomgængeligt omdrejningspunkt for hele landsbyen.

Men der er ingen roser uden torne. Vandmiljøet i gadekæret har det skidt, hvilket kan ses af store mængder ophobet slam. Ifølge formanden for Højerup Borgerforening: Anita Pedersen skyldes det især fortidens synder:

- Der er gennem årene sket en ophobning af slam i gadekæret, da alt spildevand er blevet ledt til gadekæret. Det er først i 00'erne, at der ved etablering af to-strenget kloakering ikke længere blev ledt spildevand ud i gadekæret. Slammet fra spildevandet har med sine store mængder af næringsstof medført en dårlig sigtbarhed, ligesom man lejlighedsvis har haft bundvendinger med tilhørende luftgener, siger hun.

Derfor har borgerforeningen øje for gadekærets vandmiljø. Derfor er der nu taget slamprøver fra en robåd, og nu skal laboratorieanalyser vise, om der er tungmetaller eller andre giftstoffer ophobet i slammet. Disse analyser er nødvendige for at få kendskab til, hvor omkostningstungt det vil blive at få fjernet al slammet fra gadekæret.

I sidste uge blev der taget hul på processen. Højerup Borgerforening holdt en workshop med byens borgere, kommunen og en konsulent med speciale inden for gadekærsmiljø. Formålet var at finde fælles fodslaw for, hvorledes gadekæret skal se ud i fremtiden.

- Mødet var rigtig positivt. Alle vil det samme. De vil nærmiljøet omkring gadekæret, siger Anita Pedersen.

Borgerforeningen skal nu sammen med kommunen formulere en projektbeskrivelse. Intentionen er, at der skal ansøges om kommunale- og fondsmidler til renovering af gadekæret. Stevns Kommune har bevilliget 21.000 kroner til at få foretaget en slamanalyse samt hjælp til en proces med konsulentbistand til udformning af en projektbeskrivelse, oplyser formanden.