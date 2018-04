Højerup fik fibernet og en forskønnet station

Det er lidt over et år siden, at en gruppe borgere i Højerup og Tommestrup gik sammen for at indsamle så mange tilkendegivelser som muligt for at få fibernet. I dag er der husstande fra Lilledal i nord, til Grusgravvej i vest og til ungdomsinstitutionen Stevnsfort i syd, som har fået hurtigt internet.