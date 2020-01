Se billedserie Lone Theils holder foredrag om Brexit i fælleshuset ved Strøby Egede Bibliotek tirsdag 11. februar klokken 19-21. Grafik: Stevns Bibliotek

Højaktuelt foredrag om brexit

Stevns - 31. januar 2020 kl. 19:56 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forfatteren og korrespondenten Lone Theils giver et kompetent bud på, hvad der venter briterne og danskerne efter et brexit, der har delt befolkningen i Storbritannien.

Strøby Egede: Bliv klogere på brexit i højaktuelt foredrag med forfatteren og korrespondenten Lone Theils, der i en årrække har dækket britiske forhold for Berlingske og Politiken samt de to landsdækkende tv-stationer i Danmark.

Ved midnat natten til lørdag træder Storbritannien officielt ud af EU.

»Briterne får sig noget af en overraskelse, hvis de tror, at de problemer, de før lagde skylden på EU for, forsvinder, når landet træder ud af unionen. Der venter svære tider - og svære valg,« skriver Lone Theils i en kronik i dagbladet Politiken så sent som torsdag.

Tirsdag 11. februar fra klokken 19 til 21 kommer korrespondenten til Stevns og giver sit billede af, hvad Brexit kommer til at betyde.

Hvad ligger egentlig til grund for briternes EU-skepsis?

Bliver klogere på dette ved at møde op i Fælleshuset ved Strøby Egede Bibliotek og hør foredraget, hvor der selvfølgelig også vil være mulighed for at stille spørgsmål.

En lang række ting er fortsat uafklarede. Storbritannien og EU - har efter Boris Johnsons ønske - kun 11 måneder til at forhandle en handelsaftale på plads med hinanden.

»Et projekt, der diplomatisk sagt, er særdeles optimistisk. Det er Boris Johnson naturligvis klar over, og han håber, at han ved at lægge pres på forhandlingerne kan lægge pres på EU for at give større indrømmelser, fordi muligheden for at forhandlingerne bryder sammen og Storbritannien ryger ud uden en aftale, er en reel mulighed,« skriver Lone Theils i gårsdagens kronik, hvor hun også peger på, at det britiske system er forældet:

»Om noget nar den uskønne proces, der begyndte med David Cameron, havde et smerteligt mellemstop med Theresa May og endelig er sluttet med Boris Johnson, demonstreret, at det britiske system ikke længere passer til et moderne samfund.«

Hun peger på, at brexit bliver et nyt kapitel for Storbritannien på godt og ondt.

»Men det bliver også en virkelighed, hvor det for fremtiden bliver svært at give bureaukraterne i Bruxelles skylden for udenrigspolitiske fadæser og problemer med handel, træg lovgivning eller hvad som helst, der går de britiske vælgere på. I det kommer Storbritannien til at stå alene med både ansvaret, æren og skylden. Det kan risikere at blive et chok for ikke bare verdensopfattelsen, men også selvopfattelsen i en nation, der i 47 år har været en del af et fællesskab.... Mit bud er, at det så langt fra bliver en smertefri proces.«

Billetter til foredraget 'Brexit ved Lone Theils' koster 50 kr og kan købes på vores hjemmeside stevnsbib.dk eller vores facebook-side - begge steder under "Begivenheder". Du er selvfølgelig også velkommen til at købe din billet i den betjente åbningstid på bibliotekerne i Store Heddinge, Hårlev og Strøby Egede.