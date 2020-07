Højager Belysning går fra lejer til ejer af huset

Højager Belysning i Hårlev har købt den administrationsbygning, som virksomheden hidtil har boet til leje i, oplyser EDC Erhverv Poul Erik Bech, der har stået for salget.

Sælgeren er Klaus Kirkø, der har solgt bygningen til Højager Belysning for 4,9 millioner kroner svarende til en kvadratmeterpris på 3.558 kroner. Etagearealet er på 1377 kvadratmeter og grundarealet på 6867 kvadratmeter med mulighed for tilbygning på grunden.

- Vi er meget glade for at vi kunne nå til enighed og købe ejendommen, så vi fortsat kan drive Højager Belysning videre fra de kendte og gode rammer, siger direktør for Højager Belysning Carsten Larsen.