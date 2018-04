Høj aktivitet i turistbranchen

- Jeg synes, at der efter nogle år med opbrud, omorganiseering af kommunens turismeindsats og ikke mindst et kommunalvalg tegner sig et fint og tydeligt turismelandkort i vores kommune og vores destination, sagde hun som indledning til beretningen.

Hun fremhævede især ansættelsen af Thor Nielsen som turismekonsulent i en to-årig periode finansieret af såvel Stevns Kommune og turistforeningen, der i hvert af de to ansættelsesår skyder 150.000 kroner ind i hans løn. På konkret forespørgsel fra salen bekræftede Kathrine Hendriksen, at turistforeningen forventer, at Thor Nielsens ansættelse fortsætter ud over projektperioden, og at det sker med kommunale lønkroner.