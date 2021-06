- Når personalet mistrives og er under konstant pres, ja så sker der desværre det, at flere bliver syge med stress og i sidste ende måske ender med at forlade arbejdspladsen og sundhedsfaget, skriver medarbejderne i hjemmepleje-gruppen område Syd. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Hjemmeplejen: Vi føler os skyldige, når vi melder os syge

Stevns - 19. juni 2021

»Efter at have læst artiklen i DAGBLADET onsdag 2. juni om, at sygefraværet i Stevns Kommune stiger, sidder vi nu - som en del af de ansatte i sundhedsafdelingen - tilbage med skyldfølelse. Skyldfølelse over, at vi også kan blive syge og derved ikke gøre vores arbejde godt nok«.

Sådan hedder det i en mail til redaktionen fra medarbejderne i Hjemmeplejen gruppe Syd, som dermed reagerer på Økonomiudvalgets beslutning om at sætte fokus på det stigende sygefravær blandt kommunens ansatte. I artiklen beskrives det, hvordan Stevns Kommune på tre år har haft stigende sygefravær blandt medarbejderne, så kommunen er gået fra at ligge lavest i Region Sjælland i 2017 til at indtage plads nr. 13 ud af de de 17 kommuner i regionen i 2020. Konkret er sygefraværet steget fra 5,4 til 6,6 procent af den samlede arbejdsstyrke regnet på årsbasis.

Når medarbejderne i Hjemmeplejen føler sig ramt, skyldes det især den underliggende dagsorden i den politiske beslutning om mere kontrol med sygefraværet og hurtigere samtaler, og samtidig skal der øget fokus på medarbejdernes trivsel. Det skal tilsammen føre til, at færre melder sig syge fra arbejdet.

Flere langtidssygemeldte

Hjemmeplejens medarbejdere slår fast, at der kan »gøres en del for at lette arbejdspresset, således at trivslen og arbejdsmiljøet bliver bedre«.

»Vi er et lille team, som også er ramt af det høje sygefravær. Vi har store udfordringer med flere langtidssygemeldte, og der kan ikke skaffes vikardækning for dette, da vikarbureauerne også er under pres. Det vil sige, at vi i det daglige mangler flere hænder, som ikke kan dækkes af andre end det faste personale. Vi har været igennem en coronapandemi, der ligeledes har slidt hårdt på personalet, både fysisk og psykisk«, hedder det i brevet fra hjemmeplejens medarbejdere.

I brevet - der er sendt til redaktionen af Randi Christiansen, der er talsmand for gruppen - beskrives, hvordan medarbejderne i hjemmeplejen dækker hinanden ind ved fravær, så de tager flere ruter samme dag, fordi der ikke kan skaffes vikarer.

»Dette bevirker, at vi som fast personale løber rigtigt stærkt for at nå ud til alle: Det gør os stressede i dagligdagen og vi føler klart, at vi ikke kan levere den service, som borgerne har krav på, når det hele skal gå så stærkt. Samtidig kan vi ikke holde fast i den rehabiliterende indsats, da det kræver mere tid hos borgeren«, understreger medarbejderne i deres brev.

Kun 14 dage sommerferie

Problemet fortsætter i sommerferien, hvor der også er problemer med at få ruterne dækket med vikarer. Medarbejderne frygter allerede nu, hvordan sommeren skal forløbe, og hvor mange ekstra vagter det faste personale skal pålægges for, at vagtplanen hænger sammen.

» Hvis vi som personale kunne se frem til tre ugers sammenhængende sommerferie, hvor vi kunne restituere, så kunne vi måske overskue presset lidt længere. Men for at ferieplanerne kan hænge sammen, har rigtigt mange af os kun 14 dages sammenhængende ferie«, skriver medarbejderne.

Brevet slutter med denne konklusion, der samtidig er en medvirkende forklaring på det stigende sygefravær:

»Alle disse faktorer gør, at arbejdsmiljøet i teamet er rigtigt dårligt, og det bevirker jo, at personalet mistrives. Og når personalet mistrives og er under konstant pres, ja så sker der desværre det, at flere bliver syge med stress og i sidste ende måske ender med at forlade arbejdspladsen og sundhedsfaget«, skriver medarbejderne i hjemmepleje-gruppen område Syd.

Det politiske ansvar

DAGBLADET har forelagt medarbejdernes reaktion for Henning Urban Dam (S), der både er medlem af Økonomiudvalget og formand for Social og Sundhedsudvalget, som hjemmeplejen sorterer under. Han slår fast:

- At sætte fokus på sygefraværet handler ikke om, at nogen skal føle skyld, eller at man ikke kan være sygemeldt. Hvis man er syg, er man syg. Vi bliver alle syge fra tid til anden, men som regel er vi heldigvis hurtigt tilbage på arbejde. Hvis det ikke er tilfældet, er det en arbejdsgivers pligt at snakke med den sygemeldte om, hvordan, hvornår og i hvilket tempo, man kan vende tilbage til sit arbejde. Det er omsorg for den enkelte og for alle andre, siger han.

Udvalgsformanden slår fast, at det også er et politisk ansvar, at medarbejderne trives på arbejdspladsen:

- En hverdag fungerer bedst for ansatte og borgere, hvis alle kollegaer er på arbejde, er faglærte og trives med deres opgaver. Derudover er normeringer også central. Alle disse ting har jeg fokus på politisk. Gennem de sidste tre år har vi arbejdet intenst med at få genoprettet områdets økonomi. Vi har tilført området den økonomi, som der har været udgifter for. I alt er budgettet vokset fra 367 millioner kroner i 2018 til 448 millioner kroner i 2021. Det er en stigning på mere end 20 procent, hvilket er mere, end demografien alene kan tilskrives, siger han.

Henning Urban Dam anerkender, at medarbejderne i hjemmeplejen har løbet ekstra stærkt i coronatiden.

- Jeg synes, at vi politisk skal drøfte, om vi konkret kan anerkende indsatsen på en eller anden måde. Derudover er jeg enig i, at det er et stort problem, at vi ikke kan skaffe nok faglært personale og ej heller vikarer.

Det udfordrer det faste personale i hverdagen. Vi drøfter det ofte politisk, og alle har fokus på opgaven, men vi kan ikke skaffe personale, der ikke findes, siger han.