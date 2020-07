Hjemmehjælper uden skilt eller kittel ringede på

Torsdag kl. 11.45 ringede det på døren hos en beboer i et hus på Rødvigvej ved Store Heddinge. En kvinde, der var ukendt for beboeren, udgav sig for at være fra hjemmeplejen. Men hun havde hverken kittel på eller et skilt, som hun kunne fremvise. Kvinden svarede, at hun blot var vikar, men at hun var kommet for at putte beboeren. I sig selv en usædvanlig melding, da tidspunktet var sidst på formiddagen.