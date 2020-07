Borgmester Anette Mortensen har nu overrrakt dronningens gaver til Lucas fra Hotherskolen og Cecilie fra Strøbyskolen. De fik hver et drikkekrus med inskription. Foto: Stevns Kommune

Hilsen fra dronningen til Lucas og Cecilie

Stevns - 09. juli 2020 kl. 17:11 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags havde borgmester Anette Mortensen fået besøg af to skoleelever, der netop er gået ud af 3. klasse. Anledningen var, at der var kommet et særligt brev og en lille gave, som de skulle afhente på borgmesterkontoret.

Brevet var afsendt fra Amalienborg og underskrevet af dronning Margrethe, som gerne ville takke Lucas fra Hotherskolen og Cecilie fra Strøbyskolen for opmærksomheden ved sin 80 års-fødselsdag. Som tak kvitterede majestæten med et krus med det kongelige monogram og indskriften: 80.

Baggrunden for den kongelige post til de to elever var, at de - sammen med alle andre elever på 3. årgang - tilbage i februar havde lavet en tegning til majestæten i anledning af hendes runde fødselsdag.

I starten af marts fik borgmester Anette Mortensen og leder af Billedskolen Storstrøm Sigrid W. Abrahamsen den svære opgave at udvælge ét billede blandt de mange flotte malerier. Billedet er udvalgt ud fra kriteriet om, at det både skal indeholde en fortolkning af dronning Margrethe og et vartegn fra Stevns Kommune.

Lucas Brusch Olsens maleri blev udvalgt som Stevns Kommunes gave til dronningen, og sammen med Cecilie Skræddergaard Weber fik han æren af at deltage i et arrangement på Christiansborg 16. juni, hvor dronningen selv var til stede for at modtage gaverne fra 196 børn - to fra hver af landets kommuner.

Men det satte coronasmitten en stopper for, og i stedet fik kun 10 børn lov at være med - og Lucas og Cecilie var ikke blandt dem.

Men Lucas' billede nåede frem til ceremonien - og som tak har dronningen sendt et brev og to krus, som hun venligst bad borgmesteren om at bringe videre. Det skete ved sammenkomsten i mandags.

- Vi fik en masse rigtige fine tegninger fra de stevnske børn, og det var en kæmpe fornøjelse at have besøg af Lucas og Cecilie, så de kunne få deres velfortjente gave fra H.M. Dronningen. Desværre kunne de ikke få den af dronningen selv på grund af corona, så de måtte »nøjes« med en tur på rådhuset i stedet. Det var rigtig hyggeligt, og jeg benyttede samtidig lejligheden til at vise dem rundt sammen med deres familier, siger Anette Mortensen.

Alle 98 udvalgte malerier fra danske skoleelever kan ses på en særudstilling i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot frem til søndag 30. august.

Stevns Kommune vil på et senere tidspunkt udstille alle billederne, som de lokale elever i 3. klasse har lavet til dronningen.