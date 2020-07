Der var god stemning hele vejen igennem premieren på Harmoniens Revyperler i Rødvig - både før, under og efter sceneshowet. Her er det Keld og Hilda Heick, der får sig en snak med Lisbet Dahl og Niels Ellegaard fra Cirkusrevyen, der jo ligesom alle andre sommerrevyer i Danmark er aflyst. Alligevel kom de til revy - i Rødvig, hvor man tog udfordringen op og nu opfører landets eneste sommerrevy. Foto: Erik Nielsen

Artiklen: Hilda Heick: Helt utroligt at de har gjort det her på blot tre uger

- Jeg er meget imponeret over, at de har kunnet få dette arrangement op at stå på blot tre uger. Vi ved godt, hvad det kræver. Det er helt utroligt, at de har kunnet gøre det på så kort tid. Men vi kender jo Max, og er der nogen som kan gøre det, er det ham, sagde Hilda Heick til DAGBLADET kort inden tæppet gik til premieren på Harmoniens Revyperler.

