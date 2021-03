Se billedserie Årets Virksomhed: BN-Plast Teknik Aps ligger i Hårlev og fremstiller plastkomponenter til industrikunder. Komponenterne indgår eksempelvis i produktions- og industrivirksomheders maskiner og transportlinjer. Siden 2014 har virksomheden udviklet sig støt med 20-30 procent årlig vækst, tilgang af medarbejdere og udbygning af maskinparken. Virksomheden har lige modtaget DI?s regionale initiativpris. Foto. Jørgen C. Jørgensen

Her er vinderne af årets erhvervspriser

Stevns - 24. marts 2021 kl. 18:46 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Erhvervsråd uddelte sent onsdag eftermiddag årets erhvervspriser på sit erhvervstræf, der på grund af forsamlingsforbuddet blev afviklet virtuelt over nettet. Uddelingen af priserne blev gennemført blot fire måneder efter sidste års uddeling, der ligeledes på grund af corona først fandt sted i slutningen af november, men med fysisk fremmøde i den gamle retssal i Tinghuset.

Som Årets Iværksætter - der gives til virksomheder med under tre års virke i bagagen - vandt virksomheden Dryk, der med hovedsæde i Maglebyskoven producerer og sælger plantedrikke og netop nu oplever et sandt eksporteventyr på det kinesiske marked. Som begrundelse for valget af netop Dryk som modtager af prisen fremhævede iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen, at virksomheden siden starten i marts 2020 har oplevet en tidobling af sin omsætning og senest er nomineret til Danish Design Award.

Det var en berørt direktør Christian Christensen, der takkede for prisen og det halvanden kilo tunge trofæ i metal, der følger med.

- Jeg vil stille den på et sted, hvor min afdøde kone kunne se den, når hun kom ned ad trappen, for den ville hun have været stolt af, sagde han.

Det er Stevns Erhvervsråds bestyrelse, der har valgt årets vinder af iværksætterprisen foran to andre nominerede kandidater - nemlig Scandinavian Cello School i Lund og Solartag i Store Heddinge.

Som Årets Virksomhed - der gives til virksomheder med over tre års virke - vandt BN Plast Teknik ApS i Hårlev. Her fremhævede erhvervschef Thomas Christensen virksomhedens evne til at begå sig på sin egen seje, velovervejede måde. De to ejere: Boye Nielsen og Kim Mark Andersen - har fokus med medarbejerne, det gode arbejdsmiljø og det gode samarbejde, hed det bl.a. i motivationen for at tildelen prisen til virksomheden.

Boye Nielsen takkede for prisen og erklærede, at »vi er vanvittigt stolte af dette her, fordi vores medarbejdere gør et godt stykke arbejde og leverer en god service over for kunderne«.

Også denne pris er udvalgt af Stevns Erhvervsråds bestyrelse - i konkurrence med to andre nominerede kandidater, nemlig Jan Nielsen A/S fra Varpelev og Horisonten i Store Heddinge.

Endelig blev Årets CSR-pris uddelt til Klippingegård. CSR står for Corporate Social Responsibility og gives til en virksomhed, der tager et socialt medansvar for ansatte, der ellers ikke vil have let ved at finde sig til rette på arbejdsmarkedet.

Her er det Stevns Kommune, der har indstillet de nominerede kandidater, men stadig Stevns Erhvervsråds bestyrelse, der har udpeget vinderen.

- William Perch-Nielsen har skabt nogle unikke rammer og taget medansvar. Der er højt til loftet og plads til individuelle hensyn. Williams tålmodighed og engagement er årsagen til, at prisen går til Klippingegård, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er formand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget i Stevns Kommune.

William Perch-Nielsen deltog ikke selv i erhvervstræffet og kunne derfor ikke kvittere for prisen.

Ud over Klippingegård var også Højager Belysning i Hårlev og Meny i Store Heddinge indstillet til CSR-prisen for deres engagement for udsatte medarbejdere på arbejdsmarkedet.