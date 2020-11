Artiklen: Her er navnene i Højeruplunds genvalgte bestyrelse

Tre medlemmer af Stelskabet Højeruplunds bestyrelse var på onsdag aftens generalforsamling på valg. De var alle villige til genvalg, men forsamlingen måtte igennem en valghandling, da Vera Rahbek meddelte, at hun godt ville melde sig til at tage en tørn i bestyrelsen:

- Det er lidt af en mandeklub, og der er lidt for meget mandehørm efter min mening, som hun formulerede de i sin korte begrundelse for at stille op.