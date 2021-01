Lokaltogs direkte tog til Roskilde bliver de to kommende weekender erstattet af togbusser på grund af sporarbejde. Foto: Henrik Fisker

Artiklen: Her er der sporarbejde og togbusser i den kommende tid

Her er der sporarbejde og togbusser i den kommende tid

Sporarbejdet og dermed togbusser på Lokaltogs nye strækning mod Roskilde fortsætter i de kommende to weekender.

Det berører togtrafikken mellem Egøje og Roskilde via Køge og betyder, at passagerer til og fra Stevns og Faxe får et ekstra skifte på Egøje Station. Tog og togbus afventer hinandens ankomst i Egøje,