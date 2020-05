Artiklen: Her er de rigtige tider for orientering om menighedsrådsvalget

Her er de rigtige tider for orientering om menighedsrådsvalget

På orienteringsmøderne vil der blive givet nærmere oplysning om, hvad det indebærer at være medlem af et menighedsråd, og hvordan valgprocessen foregår. Der er siden sidste valg til menighedsrådene i 2016 kommet nye valgregler, der indebærer, at alle menighedsråd vælges på såkaldte valgforsamlinger, hvor de stemmeberettigede møder op og får udleveret en stemmeseddel. Disse valgforsamlinger skal så vidt muligt holdes tirsdag 15. september eller i dagene derefter. Det er på disse møder, at menighedsrådene vælges endeligt - og ikke ved et muligt kampvalg i november, som det tidligere har været praksis.