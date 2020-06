Henrik Lind lander en stor kontrakt

Danmarks største medlemsejede Antenneforening, Antenneforeningen Århus, indgår leverance- og administrationsaftale med Kabelplus. Henrik Lind, der privat bor i Strøby Egede er sammen Kenneth Christensen stifterne af Kabelplus - og de har selv været med til at udarbejde samarbejdsaftalen med Antenneforeningen Aarhus.

Med en mangeårig baggrund fra tv- og it-branchen har de to opbygget Kabelplus til i dag at være en teknisk og kommerciel samarbejdspartner for uafhængige antenneforeninger.