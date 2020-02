Henning er klar som S-spidskandidat

Henning Urban Dam Nielsen er eneste kandidat i Socialdemokratiet til posten som politisk leder. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 06. februar 2020 kl. 17:46 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alt tyder nu på, at Henning Urban Dam Nielsen ved udgangen af februar kan kalde sig borgmesterkandidat for Socialdemokratiet. Onsdag aften udløb fristen for at stille op til posten, der blev ledig, da Steen S. Hansen kort før nytår meddelte, at han ikke mere ønsker at stå i spidsen for sit parti. Blot få dage senere meddelte Henning Urban Dam Nielsen bestyrelsen, at han stiller op som borgmesterkandidat og dermed politisk leder.

Ingen udfordrer

Ingen andre i partiet har ønsket at udfordre ham på den post, og det betyder, at det nu er en formalitet at vælge ham. Det sker på partiforeningens generalforsamling, som holdes onsdag 26. februar i Rødvig. Her skal medlemmerne nu ikke vælge en borgmesterkandidat, men derimod godkende bestyrelsens indstilling til posten. Formelt kan generalforsamlingen vælge at forkaste hans kandidatur, men det anses for at være utænkeligt.

Henning Urban Dam Nielsen glæder sig over, at der tilsyneladende er opbakning til ham i partiet som ny frontfigur.

- Det gik, som jeg havde håbet. Nu skal vi have den formelle godkendelse på plads, og så trækker vi i arbejdstøjet. Jeg glæder mig til arbejdet, hvor vi sammen - medlemmerne, bestyrelsen, gruppen og jeg - skal tegne den profil, som vi vil gå til valg på i november 2021. Her er målet at erobre borgmesterposten og at søge størst mulig indflydelse for vores politiske synspunkter, siger han.