Da nyheden om donationen til fællesskabet i Hellested blev kendt, rykkede TV2 Øst ud for at interviewe Anne-Grethe Mathiesen på byens grønne område, hvor de nye facilieter skal anlægges. Foto: TV2 Øst

Hellested får stor sum til at styrke det lokale fællesskab

Stevns - 18. september 2020 kl. 14:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to forkvinder for Hellested Borgerforening og Hellested Forsamlingshus var nærmest ved at tabe både næse og mund, da de tidligere på ugen modtog besked fra Nordea-fonden på en ansøgning, som de havde sendt.

»Vi har behandlet jeres ansøgning om støtte til Fællesskab i Hellested. Det glæder os at meddele, at Nordea-fonden vil støtte projektet med 280.000,00 kr.«

- Jeg har snurret rundt hele dagen som en snurrebasse. Vi havde aldrig i vores vildeste fantasi turdet håbet på, at vi ville få så mange penge. Vi lavede en samlet ansøgning om støtte til en række nye tiltag, der skal styrke fællesskabet i byen, og summen af vores ønsker beløb sig til 280.000 kroner. Og så fik vi minsandten penge til det hele. Det er fantastisk, udbryder Anne-Grethe Mathiesen, der er formand for Hellested Borgerforening.

Hun tilføjer, at de to foreninger sendte ansøgningen til Nordea-fonden, fordi de har brug for hjælp til at blive ved med at styrke det lokale fællesskab i Hellested:

- Vi har lang og god erfaring med at stå sammen i tykt og tyndt, hvad enten det handler om at etablere en friskole, forsøge at bevare Dejli'Brugsen eller gøre forsamlingshuset til et sted, hvor vi virkelig samles, siger Anne-Grethe Mathiesen.

Shelter og bålplads

Det konkrete projekt går ud på at forbedre byens fælles grønne område, som ligger ved Idrætsforeningens baner, til et stort legeland. Her skal være plads til bål, kendskab til natur og et udendørsliv med motion, leg og samvær.

Der skal etableres et stort shelter, hvor op til 30 personer kan overnatte, med bålplads og almindelig naturnydelse, som både børn, voksne og turister kan have glæde af.

- Det vil være oplagt for både lokale og for cykelturister, der skal overnatte. Ideen er at skabe vilkår, der tilgodeser både voksne, gamle, børn og unge. Det skal gøres attraktivt for børn at være i det fri, det skal gøres muligt for alle at deltage i fælles aktiviteter, siger Anne-Grethe Mathiesen.

Hun venter, at arbejdet med at etablere de nye tiltag på det grønne område går i gang i det tidlige forår, så de kan stå klar til brug næste sommer.

God lyd i forsamlingshus

Donationen fra Nordea-fonden går også til Hellested Forsamlingshus, der havde søgt om penge til en lydisolering. Anlægget skal sikre, at lyden af taler, sang eller teater kan nå frem til alle ører, og arbejdet ventes at gå i gang i december.

- Vi er i de senere år blevet gode til at arbejde tættere sammen, hjælpes ad og koordinere de forskellige initiativer, men det kan være svært hele tiden at skaffe de midler, der skal til. Derfor er det en vældig gave, vi har fået. Det giver nyt mod på at skabe et liv på landet med mening, og det er jo det, vi vil, siger Karen Secher, formand for Hellested Forsamlingshus.