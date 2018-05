Hellested Friskole har nået konsolideringens tid

- Når jeg kigger tilbage på 2017, vil jeg tænke på et år, hvor vi som skole, SFO og børnehus konsoliderede os yderligere med at udbygge stedets muligheder og ved at skærpe arbejde og indhold i at skabe trivsel og positiv udvikling for det enkelte barn.

- Jeg ser samtidig i disse overenskomsttider på en stab af medarbejdere, som vi skal være stolte over og glade for, da de er det egentlige fundament for alt det, som sker her på stedet. Jeg ved, at særligt skoleverdenen er ramt på sjælen med det massive fokus, som der nu igen er i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, hvor lærerstanden hudflettes i offentligheden. Jeg vil ikke i denne sammenhæng vurdere, hvad der er rigtigt eller forkert, men jeg vil tillade mig at konstatere, at hudfletningen har skabt en afmatning i såvel tilgangen til som i interessen i fortsat at være en del af lærergerningen. Det er også en afmatning, som vi mærker, når vi ønsker at rekruttere nye lærere. Derfor vil det også være mine sidste ord, at vi skal huske at værdsætte medarbejderne gennem huset, for uden deres engagement er vi ingenting.