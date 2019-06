Natur og havn spiller fornemt sammen i Bøgeskov, og det vil fortsætte, lover havnens nye ejer. Derfor er der grund til at feste. Foto: Palle Christensen

Havnewarming i Bøgeskoven

Stevns - 07. juni 2019

Der er dømt fest på kajen i Bøgeskov Havn pinselørdag 8. juni. Bestyrelsen for havnens nye ejer: Foreningen Bøgeskov Havn har besluttet at indbyde til havnewarming for at markere dels selve overtagelsen, dels den nye sejlsæson for en havn, der allerede er tydeligt præget af restaurering og oprydning.

Formålet med købet af den hidtidige fiskerihavn var at redde den fra at dø, og bestræbelserne på at nå det mål er kommet så langt siden overtagelsen 1. september i fjor, at havnebestyrelsen finder grund til at feste.

Sejlerfolk langs hele Køge Bugt - og selvfølgelig Stevns - er inviteret til at henlægge pinseturen til Bøgeskov, og der er også åben havn for alle andre interesserede.

Det opstilles festtelt på havnen og boder med salg af øl, vand, pølser, bøfsandwich og is. Musik bliver der også, og mellem kl. 12 og 16 vil der være forskellige events på og i havnen med søsikkerhed som tema. Der vil blive rig lejlighed til at se og opleve, hvad man skal gøre for at færdes sikkert til søs, og hvad der sættes ind, hvis noget går galt, og man får brug for hjælp. Midt på eftermiddagen kommer Flyvevåbenets redningshelikopter på besøg - hvis der ikke er en redningsoperation i gang på det tidspunkt.

Og så kan festdeltagerne ellers glæde sig over den unikke naturprydede havn, som Gjorslev Bøgeskov huser, ligesom der kan spadseres på den nye bro, som er anlagt i hele vestmolens længde siden havneovertagelsen i fjor. Havnens sandflyttende kutter: Sandormen af Bøgeskov kan besigtiges, og man kan hygge sig ved havnens nye borde-bænke sæt. Aftensmaden behøver man ikke at tænke på, for Traktørstedet Bøgeskov holder køkkenet åbent kl. 17.30-20, lyder det fra festarrangørerne.