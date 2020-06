Henrik Drent bor i Faxe Ladeplads, men er rigtig ofte på fiskerihavnen i Rødvig for at finde motiver. Roligheds værft har sandt at sige mange detaljer at byde på, og de kommer med på lærredet. Så mange detaljer som muligt. Her hænger kunstneren et af malerierne fra havnen i Rødvig op på væggen i Mediehuset. Udstillingen med Henrik Drent kan ses i juni og juli måned. Foto: Erik Nielsen

Havnemiljø og natur afspejler sig i Henrik Drents kunst

Han fulgte sit hjerte og sagde op og flyttede i 2000 hjem til sin barndomsegn ved Faxe Ladeplads. Her bor han i dag, hvor der er tæt til skov og strand. Tit og ofte er han dog også at findes på havnen i Rødvig, hvor det autentiske havnemiljø tiltaler ham - ud over, at han elsker naturen langs med hele kysten.

- Ud over, at jeg elsker motivet, så har jeg fundet ud af, at rødder sælger. De tiltaler åbenbart mange mennesker, så malerierne med rødder er mine bedst sælgende. Jeg tror, der er fordi, der er noget genkendeligt i dem. Jeg mødte eksempelvis én mand fra Djursland, der spurgte mig om motivet på ét af mine malerier ikke var fra hans egn. Jeg gav ham ret. Ikke fordi motivet var derfra, men fordi, han kunne identificere sig med det, han så, og så spillede jeg med og gav jeg ham bare ret i, at motivet var fra Djursland. Og det kunne også lige så godt have været derfra, forklarer Henrik Drent, der tror, at kimen til hans forkærlighed for naturen blev lagt i slutningen af halvfjerdserne, da han aftjente sin værnepligt i Søværnet.