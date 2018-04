Bo Karberg og Lene Vestergård er begge meget spændte på, hvordan det nye slagtøjsinstrument vil fungere i multiforestillingen: »Klint 2«. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Havets klang fra et specialbygget instrument Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havets klang fra et specialbygget instrument

Stevns - 10. april 2018 kl. 14:12 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyden af en verdensarv.

Sådan hed undertitlen på den første version af den multisanselige forestilling: Klint, der blev opført i den store pyramide i Boesdal i 2016, og navnet er med igen, når opfølgeren: Klint 2 løber af stabelen 23.-26. august samme sted.

Den visuelle del af lagt i hænderne på instruktør Lene Vestergård, mens musikken - som fremføres af lokale korsangere under ledelse af Charlotte Muus Mogensen - er skrevet af komponisten Birgit Løkke.

Men årets forestilling bliver ikke blot en kopi af den første, lover instruktør Lene Vestergård.

- Sangene bliver de samme, men der har været et ønske om at erstatte den elektroniske musik sidst med en rent akustisk lyd. Det betyder, at tonerne først og fremmest skal frembringes på stedet, mens forestillingen kører, siger instruktøren.

Det kræver nytænkning og udfordrer de kreative evner hos de medvirkende. Det er her, at Bo Karberg kommer ind i billedet. Han skal udvikle og bygge et slagtøjsinstrument, som kan gengive Birgit Løkkes kompositioner, og som er specialdesignet til netop opførelsen af Klint 2 i den store pyramide i Boesdal.

Vi taler om et 10 meter højt instrument, der med sine 12 meter høje stålwirer kommer til at rage mere end halvvejs op i Pyramidens top. Fast på wirerne spændes 35-40 kalksten i varierende størrelse og suppleres med rørklokker i aluminium i afstemte længder. I bunden sidder tre dronesten på hver 75 kilo stemt i præcise tonearter spændt fast på tre flygelstrenge i fast tonehøjde.

Resultatet bliver et slagtøjsinstrument, som i sin udformning kan minde om et gigantisk vindspil, hvor klokker rammer f.eks. udhulede bambusrør og giver lyde i forskellige tonearter af sig. Ved at slå med køller på kalkstenene i gulvhøjde opstår der klange, når rørklokkerne vibrerer.

- Det er ikke en traditionel tonal musikoplevelse, som vi skal præstere, men musik til et stedsspecifikt værk. Instrumentet kommer til at indgå i en klar kontekst og bliver fremstillet specielt til lejligheden, siger han.