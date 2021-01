Se billedserie Efter at have fået det første stik i Stevns Kommune kom Harald Hejlskov ud foran Hotherhavens indgang, hvor han blev ønsket tillykke af borgmester Anette Mortensen. Foto: Henrik Fisker

Harald tog det første stik

Stevns - 07. januar 2021 kl. 11:22 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Klokken var 9.20 torsdag formiddag, da Harald Hejlskov på 84 år som den første borger i Stevns Kommune modtog en vaccine mod covid-19. Kort efter gik de to sygeplejersker videre og gav vaccinen til de øvrige beboere på Hotherhaven i Hårlev, der med behørig afstand var placeret på rad og række klar til at blive vaccineret.

- Det var da ikke slemt. Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg ville vaccineres, når muligheden viste sig. Hvorfor skulle man dog sige nej til det, lød reaktionen, da Harald kom udenfor i regnvejret efter at have fået det første stik.

Her blev han modtaget af borgmester Anette Mortensen, der blev ramt af de sikkerhedsregler, som hun selv har været med til at vedtage i kommunens krisestab under coronakrisen. De siger, at kun personer med arbejdsmæssige funktioner kan komme ind til beboerne på kommunens plejecentre.

Harald har boet på Hotherhaven de seneste seks år.

- Jeg lider af cystisk fibrose, og så er man nødt til at passe på sig selv. Derfor er jeg glad for at have fået vaccinen. Men jeg har det godt og har ikke været forkølet i nu 17 år, siger han.

Humøret fejler heller ikke noget:

- Hygiejnen er i top her på Hotherhaven. Mine hænder får mere sprit, end drøbelen gør, tilføjer Harald.

Den gule ambulance med vaccinerne fra Pfizer BioNTech ankom torsdag morgen til plejecentret med vaccinerne, hvor de var ventet med spænding. Stort set alle beboere på Hotherhaven har sagt ja til at blive vaccineret, men der er dog nogle, som allerede har været smittet med covid-19, som af sundhedsfaglige grunde skal vente til senere.

- Vi vaccinerer de 25 beboere plus de 28 på demensafsnittet på Hotherhaven i dag, og i morgen går turen videre til de øvrige plejecentre i Stevns Kommune. På den måde vil alle beboere på plejecentrene være vaccineret første gang inden weekenden, siger afsnitsleder Lena Svantemann fra kommunens plejecentre.

Efter beboerne på plejecentrene kommer turen til de borgere i eget hjem, der er over 65 år og modtager både personlig pleje og praktisk hjælp fra hjemmeplejen. Alle andre borgere får direkte besked, når det bliver deres tur til at blive vaccineret,