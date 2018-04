Har der været en vikingetid?

Kl.. 16.00 spørger lektor ved Københavns Universitet Henriette Lyngstrøm: Var der virkelig en vikingetid? Hun redegør for synspunktet, at vikingetiden er noget, som danskerne har opfundet efter den tabte krig i 1864 for at have noget at varme sig ved. Vi dyrker stadig myten om den nordiske storhedstid - med vikingemarkeder, vikingespil og en økonomisk bid af turistindustrien. Alle synes at vide, hvad en viking er, men på et akademisk grundlag er det vanskeligt at trænge dybene ned i perioden, og det er ofte svært at besvare selv simple spørgsmål om vikingetiden.