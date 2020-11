John Marienhof fra Hansen Café & Bar modtog Årets Iværksætterpris 2020. Foto: Henrik Fisker

Hansen Café & Bar er årets iværksætter

Stevns - 12. november 2020 kl. 16:37 Af Henrik Fisker

Stevns Erhvervsråd uddelte torsdag eftermiddag Årets Iværksætterpris 2020 til John Marienhof, der er indehaver af Hansen Café & Bar på Algade i Store Heddinge. Det skete ved et lukket arrangement på Tinghuset efter, at uddelingen to gange er blevet udsat, fordi det årlige erhvervstræf er blevet aflyst som følge af coronakrisen.

Prisen blev på vegne af bestyrelsen for Stevns Erhvervsråd motiveret af iværksætterkonsulent Jesper Yde Knudsen, og det skete med bl.a. følgende ord:

- Årets Iværksætter 2020 fortjener først og fremmest at vinde, fordi det på kort tid er lykkedes at tiltrække en stor kundekreds bestående af enkeltpersoner - i en branche, der oven i købet har været hårdt udfordret af regeringens opfordringer til at blive hjemme siden marts.

- Hansen Cafe og Bar har på mindre end et år fastslået sin position i Store Heddinge som det nye mødested med afslappede rammer til en fyraftensøl med en kollega eller en intimkoncert med en lokal musiker.

Cafeen er indrettet i en nedlagt skobutik på Algade i Store Heddinge. Lokalerne var under indretning med andre formål, da det blev besluttet at åbne cafe. Herfra udstak John en ny kurs for renoveringen, så det blev muligt at etablere gode basisfaciliteter for cafeens drift - en proces præget af grundighed, tålmodighed og investeringsvillighed.

Videre fremhævede Jesper Yde Knudsen John Marienhofs »evne til at følge den stejle læringskurve, det har været at tage springet fra it-konsulent bosiddende på Frederiksberg til at være cafe/bar-ejer i Store Heddinge. Du er et god eksempel for andre iværksættere, når du tager vagterne selv for at vise, at du mener det alvorligt«.

Hansen Café & Bar vandt iværksætterprisen i konkurrence med to andre nominerede virksomheder. Fælles for dem alle er, at de har etableret sig på Stevns inden for de seneste tre år, og at det er sket i lokaler, der har været brugt til andre formål tidligere.

Den ene af de to andre virksomheder er blomsterbutikken Nordahl & Friis, der blev fremhævet »som et lysende eksempel på stærkt, lokalt iværksætteri«.

- I driver en sund forretning med udviklingspotentiale. I tager medansvar for levendegørelse af byen, og sidst, men ikke mindst evner I at skabe arbejdspladser.

Tredje nominerede kandidat til iværksætterprisen var Aulebjerg El i Varpelev, der ejes af Allan Bjerg Nielsen.

- Du er kommet rigtig godt fra start, og du har ansat din første medarbejder for mere end et år siden. En tidligere kollega fra Stevns Elservice, og Rene (Kristensen, red.) hilser stadig pænt på gaden. Du har mere end nok af opgaver til at udfylde din medarbejders og din egen arbejdsdag - også nok til, at du selv kan få tiden til at gå aftener og weekender. Din evne til at tiltrække opgaver og faste kunder overgår tempoet i din opskalering af virksomheden, men det står klart, at du med forsigtighed og hårdt arbejde bygger et solidt fundament for en virksomhed, der med årene kan vokse sig meget større, sagde Jesper Yde Knudsen.