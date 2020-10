Halvering i antal af corona-smittede på Stevns

Den seneste uge er antallet af smittede på Stevns generelt set faldet fra 22 sidste mandag til 11 i dag. Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut over nye smittede med coronavirus, og dermed er Stevns som kommune set på vej nedad den bekymringsliste, som myndighederne arbejder ud fra.

Hvis man gør det op i antal bekræftede tilfælde per 100.000 borgere, så krøb Stevns allerede sidste mandag 28. september godt op i tabellen og landede på et tal, der siger 97.

Mandag 5. oktober der dette tal faldet til 44. Dermed lyser Stevns knap så kraftigt op i oversigtskortet over coronasituationen, hvor man stadig kan se hele Køge Bugt-området og København samt Sorø og Slagelse er de hårdest ramte området på Sjælland.

Vores nabokommune Køge ligger nu langt højere på listen end Stevns med et såkaldt incedenstal på præcis 100, mens Faxe ligger lige under med et incidenstal, der siger 38.