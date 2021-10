Store Heddinge Vandværk, hvor dette billede er fra, er ikke et af de vandværker, der har problemer med pesticider i det drikkevand, der sendes ud til forbrugerne. Men over halvdelen af de stevnske vandværker måler rester af pesticid i vand, der sendes ud fra værket - det er dog kun Strøby Ladeplads Vandværk, der ikke overholder grænseværdierne. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Halvdelen af de lokale vandværker leverer vand med pesticid-spor

Stevns - 08. oktober 2021 kl. 14:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Strøby Ladeplads har fortsat mere pesticid i drikkevandet end tilladt, og vandværket har en midlertidig dispensation på to år til at få rettet op på problemet. Resten af vandværkerne i Stevns Kommune overholder grænseværdierne, men halvdelen af de 18 vandværker har spor af pesticider. Halvdelen af de vandprøver, som seneste er blevet taget på de 18 vandværker på Stevns viser rester af pesticid i det drikkevand, der bliver leveret til forbrugerne. Og der er ét vandværk, som overskrider grænseværdierne - det er Strøby Ladeplads vandværk. De otte andre, hvor der er spor af pesticid holder sig under grænseværdierne.

Alle vandværker i kommunen er forbrugerejede med Stevns Kommune som tilsynsmyndighed. Forvaltningen oplyser, at der generelt leveres rent drikkevand til forbrugerne, som overholder drikkevandskvalitetskravene.

Ikke desto mindre er der fundet pesticidrester på halvdelen af kommunens værker, viser en oversigt over om der er pesticider i drikkevandet til forbrugerne - og / eller i boringerne.

Det er som sagt kun ét vandværk i kommunen, hvor drikkevandskravet til pesticider ikke kan overholdes. Det er Strøby Ladeplads Vandværk, som har fået en midlertidig dispensation på to år. Hvilket allerede de fik i februar 2020.

- Vandværket er ved at afsøge mulighederne for forskellige tiltag. Stevns Kommune er i tæt dialog med vandværket i den sammenhæng, og jeg vil godt berolige med, at der bliver holdt godt øje med problemet, siger Flemming Petersen, der er formand for Plan-, Miljø- og Teknikudvalget, der også forklarer, at Stevns Kommune har haft Styrelsen for patientsikkerhed med inde over i forhold til at give dispensationen.

Landsdækkende problem Det er Miljøstyrelsen, som holder øje med de danske drikkevandsboringer. Og i 14 procent af prøverne er grænseværdierne overskredet på landsplan oplyser Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af et dataudtræk fra GEUS-database Jupiter, som er en landsdækkende boringsdatabase.

- Det er rigtig, rigtig meget, at fund af pesticidrester er så hyppige i grundvandet. Det er ekstremt alarmerende, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I hele 2020 blev der fundet pesticidrester i 51,8 procent af målingerne. I 2016 var tallet 25,2 procent, og Danmarks Naturfredningsforening mener, at 2021 kan blive et rekordår for fund af pesticider i drikkevandet.

Grunden til, at der i disse år findes en del flere pesticidrester i det danske drikkevand, er, at man i de seneste år er begyndt at analysere en række nye stoffer.

- Man har anerkendt, at man har undervurderet problemet, og man har erkendt, at man skal undersøge for flere stoffer. Vi kan se, at problemet er langt større, end vi troede, siger Maria Reumert Gjerding.

Minister-svar I et skriftlig kommentar til Ritzau udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) nu:

- Når vi danskere åbner for vandhanen, kan vi trygt drikke vandet, og sådan skal det også være for de næste generationer. Så jeg finder det bekymrende, at vi finder nye stoffer og rester af sprøjtemidler i vores grundvand.

- Det viser et tydeligt behov for at styrke kontrollen og beskyttelsen af vores drikkevand. Det er også derfor, vi tester grundvandet for markant flere stoffer, end man nogensinde har gjort før, og jeg har sat gang i en kortlægning af udfordringer for vores grundvand.

- Derudover skal vi snart forhandle en ny pesticidstrategi, og her er jeg optaget af, at der er tryghed om vores drikkevand.

Mandag aften faldt en landbrugsaftale støttet af et bredt politisk flertal på plads.

I den er der ambition om at udtage 100.000 hektar landbrugsjord, der kan gives tilbage til naturen. Det er dog endnu ikke besluttet, hvilke områder det bliver, og derfor vides det ikke, om det kommer til at have indflydelse på grundvandet.