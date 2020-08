Halnavn i Rødvig ændret - debatten lever

Flere havde undret sig. Og folkene i mediehuset var blevet nysgerrige. På billedet ved denne historie kan ses, hvad der fik redaktionen til at tro, at man enten havde misset en invitation til en navnereception - eller ikke var inviteret.

- Der er nogen som har været lidt for kreative og haft det lidt sjovt i sommervarmen. Med det trænede grafiske øje, kan man godt se at det ikke er den samme font. Der er nogen som har ændret navnet på skiltet, og det er vel rent faktisk en form for hærværk, som vi ikke har set før. Oprindeligt har der stået Sydstevnshallen på skiltet og Prima Skilte er nu på vej mod Rødvig for at skifte navnet på skiltet tilbage til det som hallen hedder - Sydstevnshallen. Tak for tippet!, svarer Birgitte J.T.K. Nielsen, der er centerchef Teknik og Miljø i Stevns Kommune.