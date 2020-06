Haller på Stevns åbner i dag - svømmehal mandag

Hallerne har været lukkede gennem hele corona-krisen, og for at lukke op igen på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, er der en række restriktioner, der skal indføres. Men nu sker det altså - hallerne åbner i dag og svømmehallen i Store Heddinge åbner på mandag.

Man skal dog klæde om hjemmefra (gælder ikke Stevnsbadet), huske at bruge håndsprit og der er restriktioner på, hvor mange der må være samlet på samme sted.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange henvendelser, vi har fået fra brugerne af vores haller, fordi de bare har haft et brændende ønske om at komme i gang med alle deres aktiviteter igen, lyder det fra Annette Kjær, der er centerchef i Stevns Kommune i den afdeling, der har med borgerservice at gøre.