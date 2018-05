Se billedserie Freddie Larsen står her med Stevnsprisen 2017, som blev givet til Arbejdsgruppen bag Sydstevnshallen. Foto: Erik Nielsen

Hallens navn er mejslet i granit: Sydstevnshallen

Stevns - 03. maj 2018 kl. 13:38 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens flere borgere stemmer på Facebook om, hvilket navn den nye hal i Rødvig skal have, undrer formanden for Rødvig Borgerforening, Freddie Larsen, sig. For navnet blev politisk besluttet i december og mejslet ind i en 55 kg tung granitsten, som blev uddelt til »arbejdsgruppen bag Sydstevnshallen« som en del af Stevnsprisen 2017.

Freddie Larsen undrer sig såre over Leo Nielsens meningsmåling og kampagne for et nyt navn. Han er ikke selv Facebook-bruger, men har fået det refereret.

- I forbindelse med, at arbejdsgruppen bag hallen her i Rødvig fik Stevnsprisen, fik vi også en sten i norsk granit, som er officielt undertegnet af Stevns Kommune, der jo ejer hallen. Her står der mejslet i granit: »Stevnsprisen 2017 - Arbejdsgruppen bag Sydstevnshallen«. Og det er meningen, at den granitsten skal sættes op i hallen, siger Freddie Larsen til DAGBLADET.

Han henviser også til hallen i Store Heddinge.

- Den hedder jo heller ikke Store Heddinge Hallen, men Stevnshallen. Det er netop fordi, at den henvender sig til alle stevnsboer. Det navn var derfor brugt, og vi mente, at Sydstevnshallen var passende. Vi har været rundt og tale med mange mulige brugere af hallen fra hele området i det sydlige Stevns, og der var 11 foreninger, som sluttede op om navnet. Man kan jo lave alt muligt på Facebook nu om stunder, men navnet er vedtaget af Stevns Kommune, der ejer hallen, og det er mejslet ind i granit, siger Freddie Larsen og stiller sig op ved siden af Stevnsprisen 2017, som han har stående på sit værksted i Rødvig, inden den skal sættes op i Sydstevnshallen, der efter al forventning kan slå dørene op i august.

