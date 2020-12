Halbyggeri er startet: Ny vej i købstaden er åbnet

Hvis man for nylig har været forbi ved Stevnshallen, så kan man konstatere, at man nu er gået i gang med byggeriet af den nye hal i Store Heddinge.

Det er stadig muligt at komme ind på området via Parkvej og parkere, men det er ikke længere muligt at køre helt op til den nuværende idrætshal, hvis man benytter sig den rute. I stedet er det nødvendigt at vende ved svømmehallen, og køre tilbage via Parkvej og benytte sig af den nye vej på til Stevnshallen.