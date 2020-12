Hærværk på torvets julehytter

- Nogle har ihærdigt forsøgt at skade hytterne. Det er ikke bare tale om et uheld. Ruderne i vinduerne er lavet af plexiglas, så det har ikke bare været lige til at få hul i ruden ind til julemanden. Gerningsmændene har også forsøgt sig i en anden hytte, hvor man har sparket hele rammen til vinduet ind. Det er bare så ærgerligt, at man ikke kan skabe lidt hygge i bybilledet uden at sådan noget sker, siger Bo Henriksen.

Formanden er ikke i tvivl om, at det er sket med fuldt overlæg. Men han har dog ikke tænkt sig at melde hærværket til politiet.

- Nu ordner vi det, som vi kan nu og her, men sker det igen, må vi pille julehytterne ned. Det ville da være ærgerligt her op til jul. Og så håber jeg, at lidt opmærksomhed på hærværket igennem pressen, kan være nok til at løse problemet, lyder det fra Bo Henriksen.