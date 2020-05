Hærværk: Sværtet skulptur skal renoveres

- Det er efterhånden sket for et stykke tid siden. Det er ikke anmeldt, da der ingen forsikring dækker for den slags, og vi ikke kender gerningsmændene. Men vi vil i nærmeste fremtid udbedre skaden, som heldigvis ikke er værre end, at den brændte plastik kan fjernes maskinelt - og det har vi værktøj til, siger Tim Warner, der er formand for Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, som etablerede skulpturparken ved at engagere to håndfulde kunstnere i 2018.