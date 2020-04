Hæfte om Martin A. Hansens skoletanker

Den kendte Stevns-forfatter gik i Strøby Skole og blev selv uddannet som lærer i 1930 - et fag, som han beholdt, indtil han i 1945 fik orlov for at hellige sig det forfatterskab, som stadig læses.

Så måske er der nogle gode tips at hente for forældre og bedsteforældre i denne velskrevne bog, som slutter med afsnittet: Skoletanker til tiden. Her står der bl.a. at læse, at lærer Hansen var »kritisk engageret i at indoptage samtidens relevante viden og udtryk i undervisningen med henblik på det liv, der skal leves - nu og her og i tidens fylde«.