Hårlev vandt turnering i badminton

Det var spændende til sidste øjeblik, hvor Tåstrup 1 skulle vinde over Fløng-Hedehusene for, at Hårlev kunne vinde - og efter en gyserkamp vandt Tåstrup 1 og »forærede« dermed førstepladsen med otte point for tre vundne og to uafgjorte kampe, som udløste præmier til Hårlev Ældrebadminton i form af gode flasker rødvin.