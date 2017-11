Se billedserie Mette Culmsee - har lejet Hårlev Kro og åbner på fredag 1. december kl. 11. Foto: Henrik Fisker

Hårlev Kro genåbner på fredag

Stevns - 25. november 2017 kl. 07:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er over tre år siden, at der sidst har været åbent for gæster på Hårlev Kro. Men på fredag 1. december kl. 11 sker der noget nyt. Så bliver der atter servering af mad og drikke - og mulighed for at tage imod selskaber.

Den nye kromutter hedder Mette Culmsee. Hun er 54 år og har boet i Hårlev de seneste syv år. I den tid er hun ofte gået forbi kroen og tænkt, at det var mærkeligt, at den bliver ved at stå tom. Da bygningen i sommer skiftede ejer, og fire yngre par gik sammen om at købe den, begyndte en ide at forme sig i hendes hoved.

- Da der var høstmarked i Hårlev, holdt de nye ejere åbent hus i Elverhøjsalen. Så gik jeg ind og præsenterede mig, og jeg fortalte dem om min gamle drøm om at drive en kro. Nu er der gået godt tre måneder mere, og i næste uge tager vi fat, siger Mette Culmsee til DAGBLADET Stevns lørdag.

Det er hende, der har indgået et lejemål - vi dækker i den forbindelse også over hendes mand: Thomas plus tre fastansatte, der skal arbejde på kroen som henholdsvis kok, tjener og opvasker. Hertil kommer et korps af løsarbejdere, som kan tilkaldes i forbindelse med større opgaver.

Mette Culmsee stammer oprindeligt fra Agersø, der er en ø i Storebælt. Her er hun vokset op med en mormor, der var »verdensmester i dansk madlavning« og underviste på Ingeborg Suhrs Husholdningsskole i Sorø. Hendes far var slagter, og selv har hun stået i diverse storkøkkener i mange år. Hendes CV omfatter således slagterafdelingen i en ISO, hos Amandas Ost i Charlottenlund og Meals på Strøget i København. De seneste år har hun arbejdet på Rødvig Kro samt været køkkenchef på Harmonien i samme by.