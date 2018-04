Kommunalbestyrelsen har bevilget 400.000 kroner til anskaffelse af en mobil toiletvogn, der bl.a. skal bruges ved arrangementer i Hårlev Byskov. Arkivfoto

Hårlev Byskov får en mobil toiletvogn i stedet for bygning

Stevns - 06. april 2018 Af Henrik Fisker

Det skal være muligt at komme på toilettet, når man deltager i diverse arrangementer i Hårlev Byskov - eller blot bruger området til at motionere eller trække frisk luft. Det rådes der nu bod på i form af en ny toiletvogn, som også kan bruges andre steder.

Det besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen på det seneste møde før påske. Toiletvognen koster 400.000 kroner, som allerede er afsat på budgettet.

Oprindelig havde Hårlev Borger- og Erhvervsforening (HBE) søgt om kommunal finansiering af en stationær toiletbygning, og foreningen tilbød at stå for den løbende vedligeholdelse. Pengene blev afsat på kommunens budget 2016, men da HBE også ønskede sig penge til en mobil scene, blev toiletbygningen sat i bero. Scenen blev indkøbt sidste år med et stort tilskud fra Udvikling Stevns (LAG-midlerne).

I mellemtiden har HBE trukket sit tilsagn om at stå for driften af toiletbygningen tilbage, og derfor er det nu aftalt, at der i stedet kommer en mobil toiletvogn, der kan stilles op ved særlige lejligheder. Bestyrelsen for Udvikling Stevns har i februar accepteret denne ændring, og derfor kunne Kommunalbestyrelsen godkende bevillingen.

Jan Jespersen (EL) fandt imidlertid, at en toiletvogn er en discountløsning og »noget juks« for de handikappede, og partiets to medlemmer stemte af samme grund imod bevillingen.