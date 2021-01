Håber at forskermiljøer på universiteter vil følge projekt erstatningsnatur ved Stevns Klint

- Det er ikke så tit, man kommer til at være en del af sådan et projekt, som det her. Derfor er det da utroligt spændende at skulle følge med i, hvordan det kommer til at udvikle sig, og hvor lang tid, det kommer til at tage, inden der er skabt et naturligt kalkoverdrev på en konventionelt drevet mark, siger Søren Møller Starcke, der er natur og miljømedarbejder ved Stevns Kommune.