Grundlovsfesten på efterskolen er aflyst

Den folkelige sammenkomst på demokratiets festdag 5. juni tiltrækker normalt adskillige hundrede mennesker, hvor hovedattraktionen er elevernes flotte gymnastikopvisning. Men i år er eleverne fortsat sendt hjem, og det er usikkert, hvornår de får lov at vende tilbage til deres skole. Det gør det svært at træne til en så stor opvisning. Hertil kommer, at et så stort deltagerantal formentlig falder ind under myndighedernes forbud mod større forsamlinger.