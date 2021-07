Det er på dette grønne areal nord for Strøbys nuværende bygrænse, at Dagli?Brugsen Strøbys uddeler Steen Hansen (billedet) vil opføre den nye butik. Foto: Klaus Slavensky

Grønt lys til ny butik i Strøby

Stevns - 01. juli 2021 kl. 14:33 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Borgerne i Strøby kan se frem til en ny og større dagligvarebutik i byens nordlige udkant. Går byggeriet efter planen, er håbet, at butikken kan stå klar til indvielse inden jul 2022.

Det er Dagli'Brugsen Strøby, som står bag byggeplanerne, der i sidste uge fik Kommunalbestyrelsens blå stempel. Her blev sagen behandlet for anden måned i træk, hvor politikerne med deres godkendelse af projektet samtidig sagde ja til at få udarbejdet en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, så butikken kommer til at ligge i byzone. I dag er arealet landzone.

- Vi ønsker en butik, som ligger trafikorienteret og sikkert - det gør den nuværende ikke. Men vi skal ligge som en naturlig del af Strøbys bylinje. Så det bliver et afdæmpet byggeri med en neutral facade, som har respekt for byen. Ikke noget med stor glasfacade, tårn og kæmpeflagstang, forklarer uddeler Steen Hansen.

Han oplyser, at den nye butik opføres i mørkebrune sten, så den falder ind i landskabet, og så vil der være solceller på bagsiden, som vender mod Tryggevælde Ådal.

Det er ikke første gang, at Strøbys Dagli'Brugs står bag byggeprojekter. I 2018 kunne man indvie seks nye og klimavenlige rækkehuse, som ligger bag den nuværende brugs.

- Hovedbygningen har en historie tilbage til 1934, og vi vil ikke bryde profilen i gadebilledet, så den skal ombygges til lejligheder og bevares. På den bagvedliggende grund opføres der seks rækkehuse magen til dem, som vi byggede i 2018, oplyser Steen Hansen og tilføjer, at disse boliger nok først ser dagens lys i 2023-24.

- Vi har ikke travlt, og det skal være ordentligt byggeri. Vi kunne aldrig drømme om at bygge over en vintersæson. Det er for risikabelt i forhold til vind, vejr og økonomi, men det hele skal nok flaske sig, siger han.

Strøby Dagli'Brugs har i dag så stabile indtægter på boligudlejning, at disse udgør halvdelen af forretningens indkomst, og han bedyrer, at de nye boliger vil hvile i sig selv fra første år.

DF stemte imod

Det var dog ikke en enstemmig kommunalbestyrelse, der stemte godkendelsen af byggeplanerne igennem. Dansk Folkepartis to medlemmer stemte imod og fik protokolleret, at byggeriet strider mod den nuværende kommuneplan, da det skal opføres i landzone. Det er netop grunden til, at kommunen nu vil udarbejde et nyt plangrundlag.

- Man siger til bygherrerne, at I kan bare gå i gang. Men det er forkert, når man ikke har plangrundlaget i orden. Der er så mange uafklarede aspekter i sagen, der skal på plads for at inddrage et stort landbrugsareal, sagde Varly Jensen (DF), der undrede sig over, hvorfor 12.000 kvadratmeter landzone skal inddrages, når byggeriet kun skal bruge de 1200.

Nyt Stevns er overbevist

Men alle andre partier afviste Dansk Folkepartis betænkeligheder:

- Da vi fik forelagt sagen i Plan, Teknik og Miljøudvalget, var jeg også lidt skeptisk. Så jeg foreslog, at vi tog derud og så stedet. Den rundvisning, som vi fik, overbeviste mig om, at de har en rigtig god sag. Så det er bare at gå i gang, sagde Jørgen Larsen (Nyt Stevns).

Det var udvalgsformand Flemming Petersen (V) enig i:

- Der er stadig mange ting, der skal undersøges, men projektet har så gode takter, at vi går med til at sætte processen i gang og indkalder til et formøde om sagen, sagde han.

Bjarne Nielsen (V) kaldte planerne »et fantastisk visionært projekt«:

- Der er rigtigt mange positive elementer i dette projekt. Vi skal have forbedret fremkommeligheden for de store, tunge køretøjer. Men så er der også mulighed for at skabe flere arbejdspladser, påpegede han.

Line Krogh Lay (R) bemærkede, at det er lykkedes Varly Jensen at bringe den samme sag op i Kommunalbestyrelsen to gange. Første gang var i maj, hvor den endnu ikke var færdigbehandlet i fagudvalget og derfor blev sendt retur.

- Det er fantastisk! Men vi har lige vedtaget en boligpolitik, og det lever vi i den grad op til med dette projekt, sagde hun.