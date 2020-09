Grønt lys til besøgscenter i Boesdal

Sådan ser visualiseringen af det kommende besøgscenter i Boedal Kalkbrud. Efter at plangrundlaget nu er på plads, kan kommunen nu gøre klar til første spadestik næste forår.

Stevns - 11. september 2020 kl. 13:23 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev talt om »lidt af en milepæl« og »en god dag for Stevns«, og borgmester Anette Mortensen (V) havde efter eget udsagn lyst til at skåle, da Kommunalbestyrelsen torsdag aften i Holtug Forsamlingshus i fuld enighed havde vedtaget alle plandokumenter, som vedrører det kommende besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud.

Den største anstødssten omkring besøgscentret har nu medført en ændring af lokalplanforslaget, som giver mulighed for at grave parkeringspladsen helt eller delvist ned i jorden, sådan som de fem indkomne høringssvar peger på. Udvalgsformand Flemming Petersen (V) kvitterede for høringssvarene således:

- Vi har nu ændret i lokalplanen, så det kan lade sig gøre at grave parkeringspladsen ned, hvis det er det, vi vil, sagde han.

Netop den åbning gjorde, at både kommuneplantillægget og lokalplanen kunne godkendes af alle.

- Jeg er meget tilfreds med den udvikling, som sagen har taget. Tak til fagudvalget og de borgere, der tog initiativ til at få ændret placeringen af parkeringspladsen, sagde Sejer Folke (EL).

Også Mogens Haugaard (Nyt Stevns) roste udvalgets arbejde:

- Det er ualmindeligt væsentligt, at initiativet kommer fra borgerne i området. Ved at sænke parkeringspladsen kommer man nu til at se toppen af besøgscentret oppefra, når man ankommer til Boesdal. Det bliver helt fantastisk at kunne formidle verdensarven visuelt på denne måde. Det er rigtigt stort for Stevns Kommune, påpegede han.