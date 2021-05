Rasmus Lyberth er på afskedsturné og spiller i Snurretoppen tirsdag 18. maj kl. 20. Der er få billetter tilbage. Pressefoto

Grønlands store stemme takker af i Snurretoppen

Stevns - 07. maj 2021 kl. 18:36 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Der har til det sidste været usikkerhed om, hvorvidt Kulturforeningen Spilledåsen ville nå at gennemføre den sidste og eneste koncert i forårssæsonen. Den finder sted tirsdag 18. maj kl. 20 i Snurretoppen, men indtil den seneste genåbningsplan fra de politiske partier i Folketinget så projektet ud til at være umuligt at gennemføre. Men selv om landets spillesteder stadig mangler de sidste detaljer om, hvordan koncerterne kan afvikles, har Spilledåsens bestyrelse nu konkluderet, at koncerten med Rasmus Lyberth og hans band kan gennemføres med passende forholdsregler.

- Udgangspunktet er, at vi kan samle op til 90 tilhørere i salen - det samme antal før nedlukningen i det sene efterår. På nuværende tidspunkt har vi solgt 50 billetter, men erfaringen er, at Rasmus Lyberth er en meget efterspurgt musiker, så vi forventer, at vi får hurtigt udsolgt, siger Poul Erik Madsen, der er formand for Spilledåsen.

Koncerten med Rasmus Lyberth er udsat i et år, da den oprindeligt var planlagt til at finde sted i maj 2020, hvor den blev aflyst under den første coronabølge. Nu drager han så atter på turné - og denne gang har koncertrækken fået en ekstra dimension.

For 21. august fylder manden med den store stemme 70 år og har i den anledning besluttet at afslutte sangerkarrieren. Om det reelt betyder, at Grønlands store stemme - der har været på koncertstederne i henved 50 år - helt forstummer, må tiden vise. Men det hæsblæsende turnéliv er han i øjeblikket fast besluttet på at lægge bag sig. Turnéen slutter med en storstilet koncert i kulturhuset Katuaq i Nuuk, hvor Rasmus Lyberth vil samle en række af de musikere, som han har spillet og sunget sammen med gennem karrieren. Det bliver utvivlsomt en minderig kulturbegivenhed.

De senere år har Rasmus Lyberth boet i Odense, og det har gjort hans musikalske fokus bredere end det oprindelige udtryk. Han har inviteret verdensmusikken indenfor i sit univers, og man skal derfor forberede sig på både højere volumen og eksotiske rytmer, når man går til koncert med ham - som den aktuelle i Spilledåsen. Men han synger fortsat på sit grønlandske modersmål.

Rasmus Lyberth var i år nomineret til Nordisk Råds musikpris uden dog at få den, men han har gennem tiderne modtaget et hav af priser, ligesom hans stemme og karismatiske udtryk er kendt uden for Danmarks og Grønlands koncerter. Det kom klart til udtryk for 10 år siden, da han i 2011 af BBC blev inviteret til at medvirke ved de prestigefyldte promenadekoncerter i Royal Albert Hall i London.

Nu gælder det i stedet koncerten i Snurretoppen 18. maj.

Koncert med Rasmus Lyberth med band. Tirsdag 18. maj kl. 20.00 i Snurretoppen. Billetter á 250 kroner (225 kroner for medlemmer) sælges via Spilledåsens billettelefon: 30 57 19 99 eller hjemmeside: www.spilledaasen-stevns.dk. Alle tilhørere skal kunne fremvise corona-pas.