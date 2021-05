Gratis retshjælp på vej til Stevns

Fire borgere har taget initiativ til at stifte en retshjælp for borgere på Stevns, der af en eller anden grund måtte have brug for juridisk assistance. Tilbuddet skal være gratis for den enkelte og kunne bruges til at løse mindre problemer samt til at henvise borgeren til en praktiserende advokat, såfremt der er tale om en større sag, der eventuelt skal afgøres ved domstolene.