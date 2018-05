Udfordringen med plastik eksisterer ikke kun i udlandet, også herhjemme ender for meget plastik i naturen. Og på søndag kan du både kom på et kursus i at fiske med stang samt at samle den plastik op, du finder på din vej. Foto: Plastic Change

Gratis fiskekursus om plastik i naturen

Der skal gøres en aktiv handling for at samle plastikaffald ind. #PlasticInTheBasket er et såkaldt hashtag, der opfordrer folk, især fluefiskere, til bland andet at bruge fisketuren til at samle plastik ind. Mange fluefiskere går således med en linekurv spændt fast omkring livet. Linekurven har et klart formål, at samle den line man trækker ind med sin hånd, så den ikke filtrer.