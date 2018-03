Gode råd til Stevns fra Guldborgsund

Af Henrik Fisker Nyt Stevns har med sit valg til Kommunalbestyrelsen gjort Stevns til én af de kommuner, hvor en lokalliste gør sig gældende politisk. Der findes omkring 150 lokallister i hele landet, men kun i to kommuner lykkedes det efter sidste valg at tage borgmesterposten. Den ene er Guldborgsund, og den anden er Gribskov Kommune.

Nyt Stevns fik ved det seneste valg to mandater ud af 19, og det betyder, at netop John Brædder og Mogens Haugaard repræsenterer lokallisterne i Kommunekontaktrådet (KKR) i Region Sjælland.

John Brædder var inviteret til Stevns for at fortælle om opskriften på politisk succes i sin hjemkommune.

- Ingen passer ind i en firkantet kasse. En lokal liste er til værdier - ikke ideologier - og det er et privilegium, at man derfor kan samarbejde med alle partier, sagde John Brædder.

Ved etableringen af Nyt Stevns kiggede Nyt Stevns Guldborgsundlisten over skulderen, og de to lokallister aftalte på generalforsamlingen at indlede et tættere samarbejde som f.eks. et fælles medlemsarrangement.